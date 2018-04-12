Совет Церквей призвал власть не допускать произвольного ограничения свободы выражения взглядов

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратил внимание Главы государства на предвзятый, избирательный подход сотрудников Администрации Президента Украины к функционированию сервиса «Электронные петиции».

В обращении к Президенту Петру Порошенко ВСЦиРО выразил обеспокоенность фактом ограничения права граждан, отстаивающих основополагающие для любого общества нравственные и семейные ценности, на свободное выражение своих взглядов, сообщает Институт религиозной свободы.

Поводом для обращения стало удаление в ночь на 28 марта с Официального интернет-представительства Президента Украины Петиции № 22/042484-эп от 26.01.2018 года, которая содержала просьбу принять меры для защиты традиционных семейных ценностей. Эта инициатива получила поддержку многих украинских граждан, в том числе Церквей и религиозных организаций, которые последовательно защищают в Украине семью и брак как союз мужчины и женщины. По состоянию на вечер 27 марта указанная Петиция собрала 22837 подписей граждан Украины из 25 тысяч, необходимых для ее официального рассмотрения.

Решение об удалении данной Петиции было принято на основании письма Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины Аксаны Филипишиной, которая выразила утверждение о якобы наличии в Петиции "подстрекательства к дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (принадлежности к ЛГБТ-сообщества)".

"Такое оценочное утверждение должностного лица не является достаточным основанием для того, чтобы лишать инициаторов и подписантов Петиции права на свободу выражения своих взглядов. И хотя отдельные предложения этой Петиции являются дискуссионными, однако это не должно лишать граждан Украины, которые обеспокоены будущим своих детей и вопросами семейной политики государства, их права свободно выражать свое мнение, публично распространять свои взгляды и инициировать общественные дискуссии по проблематике гомосексуализма и однополых отношений", – отмечается в обращении Всеукраинского Совета Церквей.

Религиозные деятели напоминают Главе государства, что Конституция Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений (статья 34). По их убеждению, распространение в обществе мнений и предложений в защиту семьи и брака как союза мужчины и женщины не должно ограничиваться государством в пользу гендерной идеологии, которая это отрицает и агрессивно навязывает однополые отношения в качестве нормы.

ВСЦиРО заявляет о дискриминации тех граждан, которые выступают против легализации однополых партнерств, поскольку их лишают права критиковать эти явления, в то время как сторонники гендерной идеологии не подвержены ограничениям со стороны государства. Это свидетельствует о выборочном, дискриминационном отношении отдельных должностных лиц к различным участникам общественной дискуссии о государственной семейной политике, подчеркивается в обращении.

"Общественность Украины, которая выступает за моральное и психологическое здоровье общества, стремится воспитывать детей в атмосфере здоровой семьи, а поэтому не позволит внедрять в нашем государстве пагубные социальные эксперименты вроде гендерной идеологии. Мы и в дальнейшем будем решительно противостоять посягательствам на украинскую семью и брак как союз мужчины и женщины, используя различные публичные и непубличные формы общественного волеизъявления – как голосование на избирательных участках, так и петиции, уличные манифестации и протесты", – подытоживает ВСЦиРО в обращении к Президенту Украины.

Совет Церквей ожидает от Президента Петра Порошенко возобновления ранее опубликованной Петиции № 22/042484-эп (автор – Танцюра В. З.) с собранными под ней не менее 22837 подписями, а также принятие мер с целью недопущения работниками президентской Администрации нарушений прав человека на свободу выражения взглядов при обеспечении функционирования сервиса «Электронные петиции».

В то же время, аналогичная петиция на сайте Кабинета Министров на данный момент набрала более 28 тысяч подписей граждан из необходимых 25, и уже направлена на официальное рассмотрение Правительства Украины. Подобная петиция на сайте Верховной Рады на данный момент набрала более 24,2 тысячи подписей украинцев.