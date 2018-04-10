Порошенко рассказал Патриарху Варфоломею І о своей поездке на Восток Украины накануне Пасхи

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

«Символично, что наша встреча происходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами «Христос Воскрес!», - отметил Президент Украины.

Вселенский Патриарх поздравил украинский народ с праздником Пасхи. «Мы молимся о мире в Украине», - сказал он.

Президент Украины рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи, где люди нуждаются в мире.

Патриарх Варфоломей поблагодарил Петра Порошенко за его миротворчество, в частности призыв к миру во время его Пасхального обращения.

Президент Украины также отметил важность внедрения Единой Поместной Православной Церкви в Украине, к чему стремится украинский народ.