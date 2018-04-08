В Пасхальную ночь Президент помолился с верующими разных Церквей

14:53, 08 апреля 2018
Государство
72
/ president.gov.ua

Во всех святынях Петр Порошенко поздравил верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым, сообщает сайт Главы государства.

/ president.gov.ua

Во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла Крестным ходом. По завершению состоялось Пасхальное богослужение, которое провел предстоятель УПЦ-КП.

/ president.gov.ua

Глава государства с семьей также посетил Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии.

/ president.gov.ua

После этого Президент присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу провел предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter