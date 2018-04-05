Верховная Рада приняла за основу законопроект о нотариальном удостоверении уставов церквей (укр.)

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект № 6642, який скасовує вимоги нотаріального посвідчення підписів на статутах релігійних організацій, протоколах загальних зборів та передавальних актах (у разі їх злиття, приєднання, перетворення).

Цю ініціативу підтримали 237 народних обранців з різних фракцій парламенту. Верховна Рада також проголосувала за підготовку даного законопроекту до другого читання за скороченою процедурою, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Прийняття законопроекту № 6642 дозволить скасувати вимогу нотаріального посвідчення протоколів загальних зборів релігійних організацій, якими затверджуються установчі документи, а також звільнить релігійні організації від адміністративного збору під час внесення змін до Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації.

Відтак, релігійні організації зможуть, так само як громадські і благодійні організації, вносити зміни до своїх установчих документів без участі нотаріусів. Такий порядок існував і раніше, до того як у жовтні 2016 року був прийнятий так званий антирейдерський Закон № 1666-VIII, в якому помилково релігійні організацій не потрапили до переліку виключень.

Законопроект № 6642 внесено до парламенту групою народних депутатів України з різних фракцій – Павло Унгурян, Оксана Продан, Георгій Логвинський та інші. Проект розроблено за сприяння Міністерства юстиції та за участі Інституту релігійної свободи і представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Кабінет Міністрів України також підтримав цю ініціативу.