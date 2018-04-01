Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой
Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.
Текст поздравления, опубликованный на официальной странице Главы Государства, приводим ниже без изменений.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю с Воскресением Христовым всех, кто празднует его по григорианскому календарю.
Этот величественный праздник наполняет наши сердца светом, радостью и любовью к жизни. Он дарит нам веру в победу света над тьмой и надежду на торжество истины.
Сегодня весь Украинский народ просит Бога о мире и единстве для всего нашего государства. Мы вместе защищаем свою Родину, ее соборность и независимость, нашу свободу и достоинство, избрав путь правды и справедливости.
Желаю всем благословенного праздника Воскресения Господня. Пусть в каждом украинском доме царят мир, согласие и благополучие.
Христос Воскрес!"
Также Президент поздравил христиан, которые сегодня празднуют Пасху, на своей официальной странице в Фейсбук.