Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Текст поздравления, опубликованный на официальной странице Главы Государства, приводим ниже без изменений.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю с Воскресением Христовым всех, кто празднует его по григорианскому календарю.

Этот величественный праздник наполняет наши сердца светом, радостью и любовью к жизни. Он дарит нам веру в победу света над тьмой и надежду на торжество истины.

Сегодня весь Украинский народ просит Бога о мире и единстве для всего нашего государства. Мы вместе защищаем свою Родину, ее соборность и независимость, нашу свободу и достоинство, избрав путь правды и справедливости.

Желаю всем благословенного праздника Воскресения Господня. Пусть в каждом украинском доме царят мир, согласие и благополучие.

Христос Воскрес!"

Также Президент поздравил христиан, которые сегодня празднуют Пасху, на своей официальной странице в Фейсбук.