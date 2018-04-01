Президент Порошенко в Мариуполе освятил вербу и помолился с верующими УПЦ о мире в Украине

В Вербное воскресенье Президент Украины принял участие в службе Божьей и освящении ветвей вербы в соборе Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви в Мариуполе.

Глава государства помолился за мир в Украине и пообщался с верующими, сообщает сайт Главы Государства.

Президент отметил, что с первого дня своего президентства делал, делает и будет делать все для того, чтобы на украинскую землю пришел мир. «Конечно, к сожалению, это зависит не от нас», - добавил он.

Также на своей официальной странице в Фейсбук Петр Порошенко призвал всех православных "в посте и покаянии провести Страстную седмицу и подготовиться к самому радостному празднику в году – Воскресению Христову".