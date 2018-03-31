В «Шевченковском гаю» Львова за 1,35 млн отреставрируют деревянную церковь XIX века

В Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове проведут реставрацию памятника архитектуры XIX века - деревянной церкви святой Параскевы из с. Стоянов, Радеховского района.

По итогам допороговой закупки, руководитель музея заключил соглашение о проведении капремонта и реставрации за более 1,35 млн. грн с коллективным предприятием «Центр комплекс» Львовской областной ассоциации инвалидов. Об этом со ссылкой на информацию в системе публичных закупок Prozzoro сообщает "Zaxid.net".

«На церкви местами сгнил гонт, его не меняли с тех пор, как церковь привезли на территорию музея. Купол церкви протекал, поэтому возникла потребность в комплексной реставрации и ремонте», – отметил руководитель музея Роман Назаровец. По его словам, проект реставрации прошел государственную экспертизу.

Согласно условиям закупки, подрядчик должен разобрать старый гонт, провести протезирование аварийных участков сруба церкви, заменить поврежденные элементы сводов купола церкви, облицевать стены церкви гонтом в полтора слоя, крыльцо – в два слоя, а козырьки и баню – в три слоя. Также необходимо отремонтировать пол в церкви, очистить от наслоений окна и двери. Подрядчик должен отреставрировать кресты и смонтировать молниезащиту. Работы должны быть выполнены до конца 2018 года.

Отметим, что трехкупольная деревянная церковь святой Параскевы была построена в 1822 году в с. Стоянов на Радеховщине. Ее перенесли в Музей народной архитектуры и быта «Шевченковский гай» во Львове в 1975 году.