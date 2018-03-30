Петр Порошенко пожелал счастливого Песаха иудеям Украины
Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом – одним из главных иудейских праздников.
Текст поздравления опубликован на сайте Главы государства и представлен ниже без изменений.
"Уважаемая иудейская община!
Искренне поздравляю всех вас и весь еврейский народ с Песахом.
На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым.
В борьбе против российской агрессии за суверенитет и независимость нашей страны мы отстаиваем человеческое достоинство и свободу, боремся за идеалы правды и справедливости. Многогранная деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а наше единство — залог мира и процветания Украинского государства.
В эти праздничные дни хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Счастливого вам Песаха!
Петр ПОРОШЕНКО".