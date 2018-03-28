В Украине суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших

После вступления в силу последних изменений в Уголовный процессуальный кодекс украинские суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

В некоторых регионах возникла проблема направить представления в суд в вечернее время и выходные. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в течение 10 дней судами рассмотрено всего порядка 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

«У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности», – объяснил замруководителя Нацполиции Виталий Невгад.

По его информации, от судов в течение суток получено всего лишь 794 разрешения на выдачу тел для захоронения (41% от общего количества поданных ходатайств), в течение двух суток – 753 (39%), на третьи сутки – 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток – это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

«Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе – возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой», – подчеркнул Невгад.

Также в Нацполиции отмечают необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры для решения проблемы.

Напомним, что согласно изменений в УПК, вступившим в силу 15 марта, суды обязаны выдавать разрешения на проведение всех экспертиз.