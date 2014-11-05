Глава Луганской обладминистрации Геннадий Москаль поздравил предстоятеля УПЦ с 70-летием

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль поздравил предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия с 70-летием. Текст поздравления передан «УНИАН-Религии».

«Промышлением Господним Вам поручено стать у руля Украинской Православной Церкви. В нелегкое для нашего государства время Вы посетили с первосвятительским визитом Северо-Донецкую епархию. Это событие стало настоящей духовной поддержкой и содействовало укреплению веры в сердцах людей. От всего сердца желаем Вам мира, доброго здоровья, неисчерпаемого терпения и мудрости в высоком служении на благо Святой Церкви и украинского народа. Пусть хранит Вас Бог», - говорится в поздравлении.