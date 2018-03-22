Верховная Рада частично отменила нотариальное удостоверение уставов религиозных организаций

Верховная Рада приняла поправки, которые отменяют требование нотариального удостоверения подписей на уставах религиозных организаций и передаточных актах (в случае их слияния, присоединения, преобразования).

Такие изменения предусмотрены заключительными положениями Закона Украины № 2275-VIII от 06.02.2018 года «Об организациях с ограниченной и дополнительной ответственностью» (законопроект № 4666), который вступит в силу 17 июня, сообщает Институт религиозной свободы.

Также в ближайшее время ожидается дальнейшее рассмотрение законопроекта № 6642, который предлагает комплексное решение этого вопроса. Парламентарии уже обсудили эту инициативу во вторник, 20 марта. Однако в конце рабочего дня не нашлось достаточно голосов для его принятия, о чем свидетельствуют результаты нескольких рейтинговых голосований.

Принятие законопроекта № 6642, кроме выше указанных изменений, позволит отменить требование нотариального удостоверения протоколов общих собраний религиозных организаций, которыми утверждаются учредительные документы, а также освободит религиозные организации от административного сбора при внесении изменений в Единый государственный реестр при государственной регистрации.

Следовательно, религиозные организации смогут, так же как общественные и благотворительные организации, вносить изменения в свои учредительные документы без участия нотариусов. Такой порядок существовал и раньше, до того как в октябре 2016 года был принят так называемый антирейдерский Закон № 1666-VIII, в котором ошибочно религиозных организаций не попали в перечень исключений.