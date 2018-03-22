Депутаты Львовского облсовета призвали Минкульт передать Подкаменский монастырь УГКЦ

12:37, 22 марта 2018
Государство
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Підкамінський монастырь / galinfo.com.ua

Это обращение избранники приняли на сессии 20 марта, сообщает zik.ua.

Как отмечается в обращении, монастырь в Подкамне является известной святыней и памятником архитектуры, восстановление и сохранение которой требует все большего внимания. Поэтому возник вопрос собственности в отношении данного объекта. 16 марта в поселке Подкамень состоялись общественные слушания, на которых местная община решила обратиться в органы власти с инициативой о передаче монастыря в собственность монахов Студийского устава УГКЦ, которые уже 21 год прилагают все усилия к спасению и возрождению святыни.

«Поэтому мы, депутаты Львовского областного совета, призываем Министерство культуры Украины передать Подкаменский монастырь в собственность монахов Студийского устава УГКЦ», – сказано в обращении.

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