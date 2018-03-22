На Винниччине обсудили празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси

Во вторник, 20 марта, в Винницкой областной государственной администрации под председательством заместителя председателя ОГА Александра Крученюка состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси на Винниччине.

В заседании приняли участие представители администрации, ответственные за религию, культуру, образование и информационную политику, депутаты облсовета, а также представители религиозных организаций Винницкой области, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Винницкую епархию УПЦ представлял секретарь епархиального управления протодиакон Владислав Демченко.

Отец Владислав внес конструктивные предложения и дополнения в перечень запланированных мероприятий. Среди них – оказание внимания местным святыням и святым местам с целью их популяризации, организация поездок к ним как обычных паломников, так и журналистов.

Также представитель епархии поддержал проведение мероприятия под условным названием «Голоса винницких храмов», в рамках которого под патронатом областной власти и областного Совета церквей и религиозных организаций планируется провести концерты духовной музыки в главных храмах разных конфессий г. Винница.

Протодиакон Владислав сообщил и о том, что в рамках празднования годовщины Крещения Киевской Руси в Винницкой епархии по благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона пройдут торжества по случаю 95-летия Калиновского Чуда и Явления Пресвятой Богородицы в Иосафатовой долине.

На заседании также были обсуждены и другие праздничные мероприятия, которые пройдут с участием органов государственной власти и религиозных организаций Винниччины, таких как Юбилейная академия, запланированная на сентябрь, передвижные выставки на религиозную тематику, а также внеклассные часы, которые состоятся в школах Винницы с участием представителей духовенства уже в апреле и мае.