С 1 апреля на ребенка-паломника нужно оформлять загранпаспорт

С 1 апреля 2018 года для пересечения границы с детьми ребенок должен иметь свой отдельный заграничный паспорт установленного образца.

Это связано с инициативой государственной миграционной службы Украины, а также с началом интеграции Украины с Еврозоной, сообщает Паломнический центр УПЦ.

Максимальный срок действия заграничного паспорта ребенка, который еще не достиг возраста 16 лет, составляет 4 года. Согдасно правил, загранпаспорт для ребенка можно оформить с рождения, поэтому внесение данных о детях в паспорта родителей не предусмотрено.

С 1 апреля 2018 года дети, у которых есть детский проездной документ, или они вписаны в паспорта родителей, не могут пересекать границу Украины.