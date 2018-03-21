С 1 апреля на ребенка-паломника нужно оформлять загранпаспорт
06:13, 21 марта 2018Государство
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Загранпаспорт для ребенка можно оформить с рождения / pilgrims.in.ua
С 1 апреля 2018 года для пересечения границы с детьми ребенок должен иметь свой отдельный заграничный паспорт установленного образца.
Это связано с инициативой государственной миграционной службы Украины, а также с началом интеграции Украины с Еврозоной, сообщает Паломнический центр УПЦ.
Максимальный срок действия заграничного паспорта ребенка, который еще не достиг возраста 16 лет, составляет 4 года. Согдасно правил, загранпаспорт для ребенка можно оформить с рождения, поэтому внесение данных о детях в паспорта родителей не предусмотрено.
С 1 апреля 2018 года дети, у которых есть детский проездной документ, или они вписаны в паспорта родителей, не могут пересекать границу Украины.
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