Представители ООН в Украине обеспокоены кампанией нетерпимости против УПЦ и бездействием полиции в расследовании преступлений против Церкви

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине признает, что в государстве развернута кампания нетерпимости против Украинской Православной Церкви и выражает обеспокоенность бездеятельностью правоохранительных органов при нарушении прав верующих.

Об этом сказано в Докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает "Фома в Украине".

В документе приводятся случаи нарушения прав верующих.

«В отчетном периоде началась "кампания" нетерпимости против Украинской Православной Церкви... - указано в пункте 95 Доклада. - 8 января 2018 года несколько десятков членов "С14" заблокировали вход и дорогу в Киево-Печерскую Лавру... Члены "С14" вели себя агрессивно, подстрекая к насилию и физически угрожая лицам, которые выражали противоположные взгляды. Хотя этот инцидент длился более часа, правоохранительные органы не вмешались. В тот же день "С14" объявила в социальных сетях, что эта акция является лишь началом кампании протеста, и пригрозила провести дальнейшие, более масштабные "протесты" во многих местах».

Также описан случай нападения на редакцию сайта «Союз православных журналистов», указано на две попытки поджога храма Десятинного монастыря в Киеве и церкви в честь святого Владимира во Львове.

«УВКПЧ обеспокоено тем, что правоохранительные органы не приняли эффективных мер для предупреждения таких действий, их тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности», - отмечается в Докладе.