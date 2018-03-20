На встрече с Министром образования представители УПЦ обсудили внедрение предметов духовно-морального направления

В понедельник, 19 марта, в помещении МОН состоялась встреча представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Министром образования и науки Украины Лилией Михайловной Гриневич.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во встрече приняли участие Председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент и сотрудник Отдела внешних церковных связей протоиерей Виталий Полищук. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Участники встречи обсудили достижения в области интеграции духовного и светского образования. Госпожа Министр выслушала пожелания от представителей религиозных организаций по оптимизации внедрения в образовательный процесс предметов духовно-морального направления и предостережения относительно процессов гендерной экспертизы образовательных программ.

Присутствующие констатировали положительную динамику взаимодействия Министерства образования и науки с ВСЦиРО, что отразилось в принятии ряда законов и нормативов, которые открыли возможность государственного признания духовных учебных заведений и дипломов, которые были выданы ими в предыдущий период.