Верховная Рада упростила процедуру нотариального заверения подписей для религиозных организаций

Президент Украины 13 марта подписал Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 2275-VIII (проект № 4666 от 13.05.2016), который был принят Верховной Радой Украины 6 февраля этого года.

Как сообщает Институт Государства и Церкви, теперь необязательно нотариально удостоверять подлинность подписей на новой редакции Устава религиозной организации.

С вступлением в силу этого Закона становится необязательным:

1. Нотариальное освидетельствование подлинности подписи (подписей) на новой редакции Устава религиозной организации;

2. Нотариальное освидетельствование подлинности подписи на передаточном акте и разделительном балансе религиозной организации.

Таким способом ВРУ отменила 2/3 дополнительных обязанностей в части нотариального засвидетельствования подписей для религиозных организаций, которые появились со вступлением в силу 2 ноября 2016 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности» № 1666-VIII от 06.10.2016.

Однако, до сих пор остается неизменной норма о нотариальном удостоверении подлинности подписи на решении уполномоченного органа управления юридического лица о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в том числе изменений в учредительных документов.

То есть, религиозная организация должна нотариально заверять подлинность подписи (подписей) на своем решении (приказе, распоряжении, протоколе и т. п) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в Уставы.

Указанные изменения вступят в силу через три месяца со дня опубликования Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 2275-VIII от 06.02.2018 г.