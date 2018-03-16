Виталий Кличко подписал Меморандум о сотрудничестве в создании в Киеве Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»

Мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Евгений Нищук и замминистра образования Владимир Ковтунец подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

Мэр Киева отметил, что работа над созданием Мемориала уже началась, сообщила в пятницу, 16 марта, пресс-служба Виталия Кличко.

«Во всем мире есть мемориалы жертвам Холокоста. А в Киеве, где произошла эта трагедия, где было убито много людей разных национальностей, десятилетиями не было сделано ничего, чтобы достойно почтить память погибших. И мы должны исправить эту ситуацию», - сказал мэр Киева.

Кличко отметил, что работа над созданием Мемориала началась, и к ней уже присоединились известные украинские и международные меценаты и историки.

«Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне», - заявил он.

Под документом также подписались директор Национального заповедника «Бабий Яр» Борис Глазунов и директор благотворительного фонда «Мемориал Холокоста Бабий Яр» Геннадий Вербиленко.

Напомним, в октябре 2017 года власти Киева совместно с еврейской общиной окончательно утвердили границы земельного участка на Дорогожичах, где построят Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Музей построят на месте заброшенного спорткомплекса.