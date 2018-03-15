Представители УПЦ приняли участие во Всеукраинском форуме семьи

20:45, 15 марта 2018
Государство
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/ boryspil-eparchy.org

На форуме рассматривались и поднимались вопросы, касающиеся проблем создания и укрепления семьи, сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.

В частности во время Всеукраинского форума семьи поднималась проблематика абортов, суррогатного материнства, сиротства и других актуальных проблем.

/ boryspil-eparchy.org

В форуме приняли участие представители различных религиозных организаций, политические деятели, депутаты. После пленарного заседания состоялась панельная дискуссия, в которой принял участие сотрудник Синодального отдела УПЦ по делам семьи и руководитель семейного отдела прот. Михаил Конык.

После обеда работа форума продолжилась в секциях по разным направлениям и за круглым столом «Семейная политика - перспектива реализации».

В ходе форума были определены направления работы общества и церкви по укреплению института семьи в Украине.

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