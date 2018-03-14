По новым правилам украинцы не смогут хоронить родных без разрешения Суда

Уже начиная с 15 марта похоронить своих родных станет возможно только после экспертизы, которую, согласно новации, должен назначить Суд.

При этом ждать соответствующее решение придется около 3 суток, а через перегруженность свое решение суд может предоставить и позже. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Хаос и коллапс предрекают участники рынка ритуальных услуг. "Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи – для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделять людей, которые будут выписывать направление. И как я понимаю, это будет выписывать только один суд", - говорит соучредитель ритуального дома Феликс Чехович.

В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. Что касается, например, Киева, то следователи из всех районов столицы за ходатайствами и разрешениями будут вынуждены обращаться только в один суд, а именно - по месту регистрации юрлица. Для Киева – это Шевченковский суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, которых было почти столько же. К этому перечню добавляется выдача еще разрешений на экспертизы умерших.

"Начнут происходить такие изменения относительно защиты дел и справедливого судебного рассмотрения каждого гражданина. Маленького дела для каждого человека не существует, а он вынужден будет ждать", - говорит судья Ирина Фролова.

На решение о проведении экспертизы придется ждать не менее трех суток, а то и больше, а без документа морги тело не будут принимать.

"Если человек умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов", - констатирует заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1 Олег Садовой.

Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будут стоить от 280 до 350 гривен. Но возможности частников ограничены, и мест хватит не всем.

Автор этих новаций – депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен.

Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что его поправки не касаются сроков захоронения, а против него "идет очень грязная отвратительная проплаченная кампания".