Депутаты Сумщины просят 1,5 млн. на реставрацию Свято-Покровского кафедрального собора в Ахтырке

Депутаты Сумского областного совета поддержали запрос представителей фракции «Відродження» о проведении реставрации Свято-Покровского кафедрального собора в Ахтырке.

С соответствующей просьбой к депутатам обратились местные жители, сообщает пресс-служба Сумского областного совета.

Свято-Покровский кафедральный собор Сумской епархии УПЦ основан в 1768 году, – это архитектурный памятник национального значения. Он занесен в перечень «Семи чудес Сумщины» и является центральным сооружением историко-архитектурного комплекса Ахтырки. Ежегодно собор посещают паломники и туристы со всей Украины и других государств Европы - его называют визитной карточкой города.

15 июля в этом году собору исполняется 250 лет со времени завершения строительства, и сегодня его архитектурный комплекс нуждается в обновлении.

«С целью сохранения памятника архитектуры национального значения обращаемся с просьбой оказать финансовую помощь в сумме 1,5 млн грн для проведения ремонтных и реставрационных работ», - говорится в поддержанном депутатском запросе.