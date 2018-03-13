Завтра в Киеве состоится Всеукраинский форум семьи

В среду, 14 марта, в НЦ «Украинский дом» в Киеве состоится Всеукраинский форум семьи.

Как сообщают организаторы форума на своей странице в Фейсбук, Общественное движение «Украина за семью» при поддержке Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады «За духовность, моральность и здоровье Украины» инициируют проведение 14 марта 2018 года Всеукраинского форума семьи.

Цель Форума – привлечение внимания к проблемам семьи и детей в Украине, консолидация усилий представителей органов власти и общественности – для защиты ценностей украинской семьи и формирования государственной семейной политики основанной на традиционных украинских ценностях.

К участию в Форуме приглашены руководство Правительства, парламентарии, ученые, журналисты, педагоги, представители общественности, местного самоуправления, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций со всех областей Украины.

В рамках Форума пройдут пленарные заседания и работа по тематическим секциям (образовательные программы, потенциал церквей в вопросе защиты семейных ценностей, работа в медиапространстве, общественная и политическая работа, материнство и отцовство).

На Форуме будет принята Резолюция и представлен календарный план просемейных мероприятий на 2018 год, связанный с развитием института семьи в Украине.

Начало Форума в 10.00, регистрация с 8.00 до 9.50, окончание работы – в 18.00.