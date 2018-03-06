Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны рассмотрел проект закона о военном капелланстве
08:30, 06 марта 2018
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В ходе заседания рассматривались вопросы проекта закона о военном капелланстве / kapelan.org.ua
Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны 28 февраля рассмотрел проект закона о военном капелланстве.
Как сообщает пресс-служба Синодального военного отдела УПЦ, председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, его заместитель архимандрит Лука (Винарчук) и ответственный секретарь отдела полковник запаса Валигурский Ю.А. приняли участие в очередном заседании Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины.
В заседании приняли участие представители УПЦ / kapelan.org.ua
В ходе заседания рассматривались вопросы проекта закона о военном капелланстве и план работы на 2018 год.
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