На заседании Совета церквей в Тернополе обсудили роль священнослужителей в решении проблемы заробитчанства

В Тернополе 1 марта состоялось заседание Совета церквей, участие в котором, наряду с представителями областной власти и конфессий, распространенных в регионе, принял секретарь Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан.

На рабочем заседании шла речь об общем состоянии отношений религий и государства, сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ.

На заседании выступали с докладами на эту тему чиновники профильного департамента ОГА и регистраторы. Дополнительно было договорено еще раз согласовать все вопросы по уставам юридических лиц – религиозных общин.

Во время заседания Совета церквей в Тернополе обсуждали ряд насущных вопросов восстановления и развития края, в которых могут быть задействованы церковные структуры. Это не только формирование мировоззрения, а важна личная роль священнослужителей как основных деятелей непосредственно в обществе, среди общин. В частности, на заседании обсуждалась информативная миссия священников, в ходе которой священнослужители могут рассказывать людям о возможности с помощью государства создавать на местах аграрные кооперативы, чтобы создать украинцам альтернативу заробитчанства.