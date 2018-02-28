Львовские власти выделят 1,2 миллиона на укрепление склонов возле церкви Святого Ильи УГКЦ

В Лычаковском районе Львова сдвигается грунт. Из-за этого начинает разрушаться церковь Святого Ильи, которая расположена рядом.

В среду, 28 февраля, во время внепланового заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было согласовано решение о выделении Лычаковской районной администрации средств из резервного фонда городского бюджета на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по укреплению склона по ул. Дорога Кривчицкая, 113. Такое решение согласовали, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания церкви Святого Ильи, которое является памятником архитектуры местного значения, и придомовой территории, сообщает пресс-служба Львовского городского Совета.

Как рассказал председатель Лычаковской районной администрации Иван Лозинский, в храме обнаружены многочисленные вертикальные трещины, внутри также деформированы отдельные части. Водоотвод придомовой территории был неорганизованный, поэтому вследствие перенасыщения водой, почва начинает сдвтгаться. По его словам, церковь на склоне, поэтому ради безопасности прихожан храма и безопасности жильцов, проживающих в этом районе, нужно проводить работы по укреплению склона.

Стоимость аварийно-восстановительных работ составляет 1 189 723 грн.

«Эти работы предусматривают укрепление склона. После того, как мы уже имеем проектно-сметную документацию, у нас есть средства на заказ проекта на реставрацию самого храма. Это памятник архитектуры местного значения», - добавила начальник управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.