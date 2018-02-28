Кабмин внес изменения в процедуру государственного признания документов о высшем духовном образовании

Правительство внесло изменения в процедуру государственного признания документов о высшем духовном образовании.

Соответствующее Постановление Кабинета Министров Украины было недавно обнародовано на Правительственном портале, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В соответствии с Постановлением от 14 февраля № 74, были внесены изменения в порядок признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями (Постановление от 19 августа 2015 № 652).

В частности формулировка «до вступления в силу Закона Украины «О высшем образовании» была заменена на «до 1 сентября 2018 года».

Таким образом, правительством был продлен срок, в который полученные дипломы о высшем духовном образовании могут быть рассмотрены и признаны.

Также изменения в постановлении касаются формулировки «высшими духовными учебными заведениями», которая была изменена на «заведениями высшего духовного образования».