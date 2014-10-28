В Украине отмечают 70-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии почтения памяти погибших во время освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Славы.

Вместе с президентом участие в церемонии приняли премьер-министр Украины Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, Киевский городской голова Виталий Кличко, члены правительства, ветераны, общественность.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В своем обращении по этому случаю президент отметил, что «за победу над фашизмом наш народ заплатил невероятно высокую цену - миллионы погибших, раненых и нерожденных. По разным оценкам, от 8 до 9 миллионов наших земляков полегли на полях сражений, погибли в оккупации, в концлагерях, гетто, тюрьмах и на каторжных работах на чужбине. Десятки тысяч украинских городов и сел были превращены в руины, четверть жителей остались без крова».

Обращаясь к ветеранам, Порошенко выразил им благодарность за мужество в боях и тяжелый труд в послевоенные времена, за стойкость и самопожертвование.