Петиция о прекращении гомосексуальной пропаганды набрала более 5,5 тысяч голосов

Петиция, которая требует прекращения гомосексуальной пропаганды в Украине, зарегистрирована на сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины, набрала более 5,5 тысяч голосов.

Петиция была зарегистрирована в конце января пастором Церкви евангельских христиан Виктором Танцюрой. Об этом отмечается на сайте электронных петиций.

Авторы петиции просят членов Кабинета Министров Украины сделать «все от них зависящее для прекращения в Украине пропаганды гомосексуализма и для защиты традиционных семейных ценностей», в частности: внести в Верховную Раду законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма; разработать общегосударственную стратегию защиты традиционных семейных ценностей и преодоления последствий пропаганды гомосексуализма в Украине; проводить образовательно-просветительские мероприятия, направленные на защиту традиционных семейных ценностей.

Кроме того, авторы петиции просят внести в систему образования компонент, направленный на поддержку и защиту традиционных семейных ценностей, а также «не издавать акты Кабинета Министров, которые могут способствовать легализации однополых партнерств (браков) или усыновлению детей трансгендерами».

По состоянию на 23 февраля петицию подписали 5 646 человек из 25 000 необходимых для ее рассмотрения. До конца сбора подписей осталось 65 дней.