Яценюк выступил в защиту семейных ценностей и общественной морали

Несмотря на сокращение контролирующих органов, для Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали сделано исключение.

Об этом Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в своем ответе на вопросы Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

По его словам, на заседании Кабинета Министров был отклонен проект, предусматривавший изменения в Закон Украины «О защите общественной морали» с целью ликвидации этой Комиссии.

"И это не только демонстрация уважения к просьбам, которые поступили от церковных иерархов и религиозных лидеров. Это моя принципиальная позиция", – заявил глава Правительства Украины.

Арсений Яценюк также заявил: "Право религиозных организаций учреждать заведения государственного стандарта образования должно стать нормой закона. Так же, как и утверждение принципа деньги за учеником". Он добавил, что после принятия Закона Украины «О высшем образовании» настало время серьезных реформ средней школы.

"Также принципиальной является моя позиция по отношению к семейным ценностям. Либералом можно быть в сфере экономики, регуляторной политики, а не в том, что касается семейной жизни", – подчеркнул Премьер-министр Украины.

Как сообщал ИРС, в сентябре 2014 года главы евангельских Церквей обратились к партиям и блокам, участвующих во внеочередных выборах в парламент с просьбой представить свое видение вопросов морали и коррупции, свободы вероисповедания и социально-гуманитарной сферы.