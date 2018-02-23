Ульяна Супрун обсудила медреформу с Советом Церквей

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций ознакомились с планами Минздрава по внедрению медицинской реформы.

Обсуждение состоялось 22 февраля в помещении министерства при участии глав церквей и религиозных организаций и членов Общественного совета при Минздраве по сотрудничества с ВСЦиРО, сообщает Институт религиозной свободы.

И. о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун поблагодарила Всеукраинский Совет Церквей за поддержку медицинской реформы в Украине. Однако, по ее словам, процесс обновления системы здравоохранения не является простым и быстрым, поэтому нуждается в поддержке со стороны религиозного сообщества, в том числе в части просвещения граждан, поощрение к избранию своих семейных врачей, содействие процессу автономизации деятельности медицинских учреждений со стороны местной власти.

Особый акцент Ульяна Супрун сделала на необходимости восстановления доверия к вакцинации, как единственному способу профилактики и противодействия многим инфекционным и вирусным болезням, которых не должно уже существовать в таких масштабах в XXI веке.

Ульяна Супрун также сообщила о возобновлении работы Общественного совета при МОЗ Украины по сотрудничеству с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, созданной еще в 2009 году. Теперь обновлено положение и состав этого Общественного совета, а Отдел обеспечения взаимодействия с государственными органами и общественностью и социального диалога назначен ответственным структурным подразделением Минздрава за сотрудничество министерства с этим Общественным советом.

В своих выступлениях религиозные деятели обратили внимание руководителя Минздрава на многие конкретные проблемы, которые требуют проработки, как на уровне министерства, так и на местном уровне. Среди них вопросы противодействия ВИЧ/СПИД, неотложной медицинской помощи в условиях медреформы, презумпции несогласия на трансплантацию органов человека в случае его смерти, а также содействия уменьшению практики прерывания беременности, проблематика суррогатного материнства, просветительские мероприятия.

Участники встречи договорились проводить тематические заседания Общественного совета с участием соответствующих специалистов Минздрава с целью детальной проработки каждого проблемного вопроса, а также инициировать подобные диалоговые встречи между чиновниками в сфере здравоохранения и религиозными деятелями на местном уровне.