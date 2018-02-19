Мэр Запорожья уговаривает УПЦ отказаться от крестного хода 25 февраля

Городской голова Запорожья Владимир Буряк рекомендует УПЦ отказаться от Крестного хода, запланированного на проспекте Соборном 25 февраля.

Как мэр Запорожья сообщил на своей странице в Facebook, соответствующую рекомендацию запорожской епархии УПЦ горисполком направил в четверг.

Владимир Буряк выразил как свою личную позицию по проведению Крестного Хода, так и официальную позицию городских властей города.

«Хочу расставить акценты в теме, вокруг которой начинается нездоровый ажиотаж в Запорожье. Речь о планах Запорожской епархии УПЦ МП провести Крестный ход по проспекту Соборному 25 февраля.

Устраниться от этого вопроса городская власть не может, так как он напрямую касается безопасности людей. Участников крестного хода, их оппонентов, всех жителей города.

Поэтому хочу обозначить свою личную позицию и позицию городской власти в этом вопросе.

Я против любых мероприятий, которые несут в себе конфликт и угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Вне зависимости от политических или религиозных взглядов. Это мое личное твердое убеждение как человека, который несет ответственность за все, что происходит в Запорожье.

Что касается официальной позиции городской власти.

Запрещать шествие по закону мы не можем. Однако в прошлом году исполком городского совета принял решение, в котором настоятельно рекомендовалось всем организаторам массовых мероприятий воздержаться от шествий по пр. Соборному. С напоминанием об этом решении и рекомендацией воздержаться от Крестного хода по главному проспекту города городская власть обратилась сегодня к Запорожской епархии УПЦ МП.

Надеюсь, что здравый смысл, мудрость и гуманность возобладают в этой непростой ситуации. Большой ценой в Запорожье был сохранен мир. Защитить его – наша общая задача», - написал Владимир Буряк.