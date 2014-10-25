Яценюк поздравил верующих УГКЦ с 25-летием выхода Церкви из подполья

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил верных УГКЦ с 25-летием выхода Церкви из подполья, сообщает ПрессОрг со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Ваше Блаженство! Позвольте поздравить Вас и в Вашем лице епископат, духовенство, монашество, всех мирян с двадцать пятой годовщиной свободы Украинской Греко-Католической Церкви. Выход Украинской Греко-Католической Церкви из подполья ознаменовал длинный и трагический и одновременно героический период борьбы Церкви с тоталитарным режимом. Церковь победила. Бессмертен подвиг тех, кто выковал и вымолил эту победу. Кто отказался повиноваться перелому, шел на смерть, проповедовал истину в лагерях и на лесоповалах, кто поддерживал и освящал жаждущий правды народ. 25 лет назад Церковь вышла из подполья измученная и обескровленная, но с такой силой духа, которому уже не способна была противостоять советская империя. Голос Церкви зазвучал мощно и пророчески, она не колеблясь разоблачала общественные язвы, злоупотребление властью, грехи и несовершенства", - подчеркнул А.Яценюк.

"Уверяю, что правительство и дальше будет прилагать все усилия, чтобы Церковь имела как можно более благоприятные условия для выполнения своей общественной миссии, нравственного возвышения и духовного совершенствования украинского народа", - резюмировал премьер.