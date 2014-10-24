Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП заявил, что Украина и депутаты сдали Крым

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент заявляет, что государство Украина и депутаты сдали Крым. Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По его мнению, принятый Верховной Радой закон о переселенцах не защищает права тех людей, которые выехали, он также не защищает права тех людей, которые остались на полуострове.

«Из закона об оккупированной территории, и из закона о временных переселенцах я не получил ответа на то, что мне делать в Крыму, и делать остальным украинцам в Крыму. Государство Украина и депутаты сдали, продали Крым, об этом официально заявляю», - заявил архиепископ.

На вопрос, какой выход из сложившейся ситуации он видит, Климент сказал: «Те, кто сдавали Крым, пусть его и возвращают. Другого выхода я не вижу».

«Поэтому это сегодня является проблемой для президента, Верховной Рады, простите, для Яценюка... Тогда он говорил, что, мол, не хочу сорвать курортный сезон. А через полгода он заявил, что они (Россия. – Ред.) хотят уничтожить Украину, наконец, понял. А сейчас снова лезет в депутаты...», - сказал Климент.