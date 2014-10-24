В Софии Киевской возможны новые разрушения, считают в профильной комиссии Киевсовета

В постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма не исключают новых разрушений в Национальном заповеднике «София Киевская» из-за его незащищенности от строительства объектов в буферной зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве общественный активист, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Игорь Луценко.

Он отметил, что в буферной зоне «Софии Киевской» было выдано более 50 землеотводов.

«И это землеотводы не под какую-то эстетическую ситуацию, а именно под застройку. Среди них одно из самых «выдающихся» строительств - на Гончара, 17/23. Есть еще и другие опасные строительства. То есть, сегодня у нас сложилась ситуация, когда «София» с точки зрения строительства незащищена. А является скорее объектом, который нужно внести в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в опасности, под угрозой, в который были внесены определенные памятники в Афганистане и в других зонах - зонах стихийных бедствий или военных конфликтов и тому подобное», - сказал Луценко.

По его словам, разрушения, происходящие на территории «Софии Киевской», среди которых и последнее – падение части стены, свидетельствуют о существующей тенденции «отсутствия надлежащей системы охраны наследия».

«И «София» является одним из самых ценных памятников, возможно №1, и соответственно в ней отображается все разгильдяйство чиновников, все несовершенство нашего украинского законодательства и соответствующая коррупционная воля определенных корпоративных интересов», - отметил Луценко.

По его словам, комиссия будет поднимать этот вопрос в Киевсовете. При этом Луценко прогнозирует «долгую борьбу» за спасение заповедника.

Генеральный директор «Софии Киевской» Елена Сердюк отметила, что заповедник в 2013 году направил в КГГА документы о строительном режиме в его зонах – речь идет о зонах как с ограниченным строительством, так и о запрещении строительства вообще.

«До этого времени решение Киевсовета, к сожалению, не было выполнено. Так же как в феврале этого года: мы разработали постановление Верховной Рады, оно было передано в профильное министерство, и там до этого времени Верховная Рада его не приняла», - отметила гендиректор заповедника, выразив надежду, что вскоре на проблему с застройкой территорий вокруг «Софии Киевской» обратят внимание.

По словам Сердюк, с 2011 г. государство прекратило финансирование заповедника.

Она также сообщила, что руководство «Софии Киевской» нашло меценатов, которые согласились оплатить работы по восстановлению упавшей стены, и в данное время ожидает разработки проекта восстановления объекта.

«Но для того, чтобы заповедник смог проводить работы, стену, которая сейчас принадлежит общине города, нужно передать «Софии», - сказала Сердюк.

Также она добавила, что есть рекомендация НИИ строительных конструкций Минрегионстроя Украины принять решение о музеефикации фундаментов бывшего храма, построенного в ХІ веке, на котором стоит разрушенная стена, сделать архитектурно-планировочное решение экспозиции храма. Это также предусматривает расширение территории заповедника.

Сердюк сказала, что согласно предварительной смете, восстановление части разрушенной стены будет стоить 80 тыс. грн, но если рассматривать ремонт всей стены, площадь которой в три раза больше, чем разрушенная часть, то это потребует соответственно большего финансирования.

По словам Сердюк, сейчас исследование причин разрушения стены еще продолжается.

В свою очередь экс-руководитель «Софии Киевской», а ныне председатель музейного экспертного совета Всеукраинской Ассоциации музеев-заповедников, Нелли Куковальская заявила, что работы на теплотрассе, которые предшествовали обвалу стены в заповеднике, проводились с «явным нарушением государственных строительных норм, реставрационных норм и закона об охране культурного наследия».

По ее словам, все стены «Софии Киевской» требуют особого ухода, они все потрескались.

«Я не хочу говорить сегодня обо всех абсолютно влияниях на архитектурный ансамбль, но обращаться нужно и в Кабинет министров, и в Киевсовет, чтобы убрать транспорт возле «Софии», чтобы уменьшить и оградить от экологической нагрузки и от шумовой, и вибрационной», - убеждена Куковальская.

Сердюк добавила, что уже разработан проект реконструкции всех исторических стен, возведенных в 18 веке. В данное время документ проходит госэкспертизу. Она надеется, что проект будет утвержден, и заповедник получит соответствующее государственное финансирование для выполнения работ по реставрации.

Как сообщал УНИАН, 18 октября около 10.50 на территории Национального заповедника ”София Киевская” на ул. Владимирской, 24 обвалилась часть 5-метрового кирпичного ограждения 1960-х годов.

Сегодня министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что соответствующая комиссия изучает вопрос обвала фрагмента стены на территории Национального заповедника «София Киевская».

22 октября Кабинет министров Украины одобрил проект Закона Украины «О введении моратория на строительство объектов в охранных (буферных) зонах и на прилегающих территориях объектов всемирного наследия, исторически сформированных частях населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины».