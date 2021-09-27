Красивые и трогательные поздравления с Воздвижением Креста Господня.

Сегодня, 27 сентября, христиане отмечают церковный праздник Воздвижение Креста Господня. Это важный праздник как для православных, так и католиков. В этот день христиане чтят обретение креста, на котором был распят Иисус. В этот день можно повесить дома любой крест, чтобы он защищал жилище. Также нужно посетить богослужение и помолиться Богу.

Мы подобрали для вас яркие поздравления и красивые открытки с Воздвижением.

С Воздвижением 2021: поздравления в стихах

Пусть крест Животворящий нам напомнит,

Чьи муки окупили благо нам.

Чтоб в сердце лед растаял,

И стало совестно всем нам.

Хочу сегодня вас поздравить,

Чтоб избежали лихих бед.

Семья пусть ваша горестей не знает,

Чтоб жили много-много лет.

***

Сегодня праздник наш священный,

И слышен колокольный звон,

Ведь в этот день такой чудесный

Был крест священный обретен!

И с этим днем прекрасным, светлым

Мы поздравляем христиан,

Любви, здоровья вам желаем,

Благополучия всем вам!

***

Воздвиженье Креста Господня

Мы вместе празднуем сегодня!

Пусть защищает вас Всевышний

От бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком

Горит всегда — и днем, и ночью,

Любите ближних и цените.

И добродетельно живите!

***

Поздравляю православных христиан сегодня,

Со святым Воздвижением Креста Господнего,

Великого, Честного и Животворящего,

О праведной вере в Бога, всем говорящего,

Пусть заповеди Иисуса, вас вдохновляют,

И на путь истинный, людей направляют!

С Воздвижением 2021: поздравления в прозе

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: когда отмечается праздник и что нельзя делатьПоздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

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Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и внемлет молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастья и тепла на сердце!

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Поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть тобой движет сила веры и терпимости. Желаю тебе мира и покоя души, счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы в твоей жизни не было места вранью и предательству. Желаю, чтобы в твоём сердце вечно жила любовь.

С Воздвижением 2021: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова