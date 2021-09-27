Сегодня, 27 сентября, христиане отмечают церковный праздник Воздвижение Креста Господня. Это важный праздник как для православных, так и католиков. В этот день христиане чтят обретение креста, на котором был распят Иисус. В этот день можно повесить дома любой крест, чтобы он защищал жилище. Также нужно посетить богослужение и помолиться Богу.
Мы подобрали для вас яркие поздравления и красивые открытки с Воздвижением.
С Воздвижением 2021: поздравления в стихах
Пусть крест Животворящий нам напомнит,
Чьи муки окупили благо нам.
Чтоб в сердце лед растаял,
И стало совестно всем нам.
Хочу сегодня вас поздравить,
Чтоб избежали лихих бед.
Семья пусть ваша горестей не знает,
Чтоб жили много-много лет.
***
Сегодня праздник наш священный,
И слышен колокольный звон,
Ведь в этот день такой чудесный
Был крест священный обретен!
И с этим днем прекрасным, светлым
Мы поздравляем христиан,
Любви, здоровья вам желаем,
Благополучия всем вам!
***
Воздвиженье Креста Господня
Мы вместе празднуем сегодня!
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!
Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда — и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!
***
Поздравляю православных христиан сегодня,
Со святым Воздвижением Креста Господнего,
Великого, Честного и Животворящего,
О праведной вере в Бога, всем говорящего,
Пусть заповеди Иисуса, вас вдохновляют,
И на путь истинный, людей направляют!
С Воздвижением 2021: поздравления в прозе
Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: когда отмечается праздник и что нельзя делатьПоздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.
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Со святым праздником! Мира в доме, благополучия в семье, ярких и искренних улыбок и душевных, теплых, добрых слов. Пусть Господь слышит и внемлет молитвам, оберегает от бед и невзгод. Счастья и тепла на сердце!
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Поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть тобой движет сила веры и терпимости. Желаю тебе мира и покоя души, счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы в твоей жизни не было места вранью и предательству. Желаю, чтобы в твоём сердце вечно жила любовь.