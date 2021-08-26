Генсек военного альянса напомнил, что "Талибан" не давал согласия на эвакуацию людей после 31 августа.

В захваченном талибами Афганистане с каждым днем растет риск террористической атаки на аэропорт Кабула, где тысячи афганцев ждут возможности эвакуироваться, говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Столтенбега, эта угроза не теоретическая, а реальная.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывести как можно больше людей. В то же время, если мы останемся после 31 августа, особенно даже без молчаливого согласия на то со стороны "Талибана", опасность нападений возрастет", - сказал он.

Столтенберг назвал операцию по эвакуации из Афганистана одной из крупнейших в истории - из страны ежедневно перебрасывается по воздуху около 20 тыс. человек, причем среди них с каждым днем все больше афганцев.

Читайте такжеВ аэропорту Кабула более 10 тысяч человек ждут эвакуацииПосле завершения отвода войск из Афганистана НАТО продолжит вывозить людей коммерческими рейсами и добиваться от талибов открытия наземных маршрутов, добавил генсек военного альянса.

Однако главная проблема, по словам Йенса Столтенберга, не вывезти людей. а доставить их в аэропорт Кабула, поскольку территория вокруг воздушной гавани, как и остальная часть страны контролируется талибами.

Напомним, что Украина также принимает участие в эвакуации из Афганистана - вывозятся как украинцы, так и граждане других стран, а также афганские беженцы. Всего было организовано уже три эвакуационных рейса. По данным МИД, в этой стране остаются еще около 90 украинских граждан.

Автор: Станислав Кожемякин