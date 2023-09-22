Кто будет после Путина - зависит в том числе от того, насколько сокрушительным будет поражение России, - Ольга Курносова

Российский оппозиционный политик Ольга Курносова в интервью УНИАН рассказала, что произойдёт на Кавказе после смерти Кадырова, как это отразится на Москве и ее войне в Украине, а также готов ли Путин к применению ядерного оружия.

Начнем с проверки слухов. Я знаю, что у вас остались источники в Российской Федерации, что там всё-таки с Кадыровым? Потому что мы видим много растерянности и слухов.

Скорее всего, он в достаточно тяжелом состоянии – тяжелая почечная недостаточность. По все видимости, он находится на диализе в Центральной клинической больнице. Критическое ли это состояние, мы увидим только после того, как что-то произойдёт – даже если ситуация близка к терминальной, мы об этом узнаем только постфактум.

Насколько долгим по времени может быть этот "постфактум"? Мы же помним, как как долго тело Жириновского прятали по московским моргам. А политический вес Кадырова побольше, возможен же вариант, что он уже мертв?

Не думаю, потому что в случае с Кадыровым информация о смерти сразу разойдется в Чечне. И другой человек, условный преемник Кадырова, не настолько однозначно будет принят всеми для того, чтобы удержать ситуацию в республике. Более того, кроме Чечни есть еще соседний Дагестан, где ситуация сама по себе достаточно горячая – там много проблем со светом и водой, и других, проходят протестные акции. И во многом ситуация там удерживается с помощью чеченских силовиков.

Если с Кадыровым что-то случится, может "полыхнуть" весь Северный Кавказ. В этом смысле долго скрывать смерть не получится.

Что будет с властью в Чечне? Путин неоднократно давал понять, что не видит замены Кадырову.

Большой вопрос, потому что сегодня в Чечне тоже диктатура, и во многом Кадыров удерживается во власти исключительно силовыми способами. На самом деле для таких республик, как Чечня, гораздо более естественный способ правления – парламентский, когда разные кланы и тейпы могут влиять на политику с помощью своего представительства в соответствующем законодательном органе.

Понятное дело, что Кадыров задавил все тейпы кроме своих, не это означает, что их влияние полностью обнулилось, всё равно люди остались, в том числе за границей. Поэтому, как только с Кадыровым что-то случится, ситуация может пойти вразнос. И его сын не сможет ситуацию удержать, в отличие самого Рамзана, как это произошло после того, как взорвали Ахмата Кадырова.

Ну и, скорее всего, этот разнос поддержат огромные деньги – эти финансовые потоки с миллиардами "кэша", начиная от торговли наркотиками до легальных видов бизнеса, которые помогали Кадырову содержать свою армию. Насколько кровавым может быть криминальный передел этих глобальных потоков, который начнется в Чечне, а затем распространится на всю Россию?

На весь Северный Кавказ распространится точно. Но вопрос в другом: насколько сохранятся московские вливания в Чечню? Что будет зависеть от развития ситуации не только в Грозном, но и в Москве, потому что дестабилизация всего Кавказа может больно ударить по Путину.

Из всего этого напрашивается вывод, что Путину смерть Кадырова на сегодняшний день не выгодна ни в коем случае.

Конечно, не выгодна, но что поделать. Ведь достаточно активно ходили слухи, что Кадыров ликвидировал даже своего личного врача, заподозрив его в своём отравлении. Это был не просто лечащий врач Кадырова, он был министром здравоохранения Чечни и должен был стать замминистра здравоохранения всей России. Но Кадырова убедили в том, что тот его отравил, и после этого его никто живым не видел. Но если, как говорится, наверху решение принято, то оно принято.

Путину не выгодна смерть Кадырова, но активно ходят слухи о том, что его могла "убрать" ФСБ или кто-нибудь еще, – чтобы навредить Путину.

Не столько, чтобы навредить Путину, но для того, чтобы расчистить дорогу себе. Мы не можем перечислить имена, но в России есть силы, которые понимают, что каждый лишний день Путина у власти все больше сужает пространство для маневра для каких-то будущих возможностей. Желающих скорейшей ликвидации Путина достаточно.

Если смерть Кадырова подтвердится, она станет ещё одним звеном в цепи событий, среди которых арест Гиркина, смерть Пригожина, ввод цензуры для военкоров. Мне кажется это зрение одной цепи и расправа над врагами.

Да, конечно, только я добавила бы сюда еще более значимое событие – "марш Пригожина". Это тоже очень важная история, которая показала слабость режима. После него те, кто хотят убрать Путина, увидели, насколько тот слаб, что сначала Пригожин почти дошел до Москвы, а затем Путин устроил ему внесудебную казнь.

То есть, он был настолько не уверен, что государственная машина будет работать так, как он скажет, что ему пришлось уничтожать самолет Пригожина со всей верхушкой ЧВК "Вагнер" ракетой ПВО вместо того, чтобы возбудить уголовное дело, провести расследование и посадить на 25 лет. То есть, Путин настолько не уверен в том, что его приказы будут выполнены, что ему приходится ликвидировать сильных противников.

Если ситуация на Кавказе после смерти Кадырова будет напоминать перегревшуюся скороварку, как это отразится на Москве и как это отразится на войне?

Если Северный Кавказ "рванет", конечно, это отразится и на Москве, и на войне, потому что возникнут проблемы внутри самой России, которые нужно будет решать. Представьте, что ситуация может быть настолько плохой, что какая-то из кавказских республик начнет говорить о независимости. Кремль воюет так долго, чтобы себе новых земель приписать, а тут старые отваливаются. Конечно, это будет проблема и для Москвы, и для ведения войны, потому что придется отвлекать силы. Может, войска и не будут перебрасывать, но, как мы читали, уже даже на северных границах с Финляндией и Норвегией почти никого не осталось, а тут вдруг загорится на Северном Кавказе. И не забывайте острую ситуацию в Карабахе.

Что вы думаете по поводу разворота Армении, нашумевшего интервью Пашиняна, который называет курс на Российскую Федерацию ошибкой и говорит о том, что нужно ориентироваться на НАТО, США и Евросоюз.

Наконец-то осенило. Лучше поздно, чем никогда. На путинскую Россию никогда не стоило ориентироваться, потому что, говоря о глубинных связях, отношения между Россией и Арменией всегда были хорошие. Карабах – старая пороховая бочка, которая была заложена еще Сталиным во времена формирования национальных политик. Но Путину не нужны связи Армении и России, на "геополитические интересы", как он их видит, он разменяет в два счета что угодно. Так что США и Франция, где также есть большие армянские диаспоры, выглядят гораздо более надежными партнерами, чем путинская Россия.

После Кадырова и Пригожина еще есть кого "зачищать" из "врагов режима"?

Есть главный враг России, который сидит в Кремле. Исходя из исторической логики, следующим должен быть Путин.

Путин провел встречу с Ким Чен Ыном, встретились два бронепоездных одиночества. О чем они договорились и есть ли какие-то результаты?

Ужасней всего было смотреть на этих двух целлулоидных пупсов с дежурной улыбкой на лице. Я думаю, о чём было нужно, они договорились – и про поставки корейского оружия России, и наверняка Путин пообещал поделиться научными разработками в сфере ядерных вооружений и ракетостроения. Но и КНДР в большей степени, и Россия в меньшей являются сателитами Китая, без согласия Си ничего произойти не может. Поэтому если Китай сочтет для себя это полезным, он это согласует, если сочтет вредным – ограничит. Позволить, чтобы Северная Корея гавкала без команды, Си не может. Так что разгуляться не дадут, будет осуществлено только то, что согласует Китай. Но ГУР говорит, что корейское оружие на войне уже есть, так что эта встреча могла быть оформлением соглашений постфактум. И избирателям показали, что дедушка не совсем закис у себя в бункере и встречается не только с Лукашенко – для внутреннего пользования тоже надо чтобы демонстрировать.

Терпение Запада безгранично, или на этот раз его удалось разозлить этой встречей? Какой будет реакция: усиление вооружения Украины, наложение больших санкций?

Есть объективное ограничение по поставкам, потому что вооружения имеют свойство заканчиваться. За последние годы разрядки и разоружения всем показалось, что можно на оружие уже не тратить столько денег.

C другой стороны эта постоянная история "если не Путин, то кто?": сумеет ли кто-то после Путина удержать контроль за ядерным вооружением? А вдруг придет еще хуже. На это сразу есть несколько ответов – куда уж хуже? Если бы Путин не понимал, что попытка применения ядерного оружия приведет к его немедленному уничтожению, он бы его применил. У него нет никаких моральных сдержек, его сдерживает только страх того, что его самого уничтожат. И "поход Пригожина" показывает, насколько силен этот страх. И подлое убийство Пригожина исподтишка показывает, насколько Путин слабый и подлый человек. Поэтому он понимает только силу, только оружие, только наступление ВСУ и опасность, что его "прихлопнут" его же охранники. Только так с ним и нужно разговаривать: "если ты не уберешься из Украины за два месяца, к 1 января тебя ликвидируют в качестве новогоднего подарка для всего мира".

Кто будет после Путина зависит от множества факторов, в том числе – от того, насколько сокрушительным будет поражение России, насколько Украина и Европа смогут влиять на то правительство, которое будет после Путина.

Если это будет правительство, которое устроит всех, то тогда можно будет не опасаться за безопасность Европы и мира. А если это будет опять какая-то попытка имперского ренессанса, то мы будем находиться под боем до тех пор, пока не придется вводить войска НАТО и контролировать ядерные объекты Российской Федерации.

От визита Зеленского в Вашингтон вы ждете подвижек в вопросе передачи Украине ATACMS и Taurus?

Я жду ATACMS и F-16. Последние – вопрос решенный, там вопрос исключительно обучения, но ATACMS могу дать даже быстрее, чем F-16. А также внятных сроков по вступлению Украины в НАТО.

Алексей Лихман