Монастырь святой Екатерины на Синае опровергает сообщения о нападениях
12:10, 23 октября 2014Мир
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Фото: romfea.gr
Монастырь святой Екатерины на Синае сделал заявление, в котором опроверг сообщения о нападениях.
В своем официальном заявлении монастырь святой Екатерины на Синае назвал сообщения о нападениях «безответстенными и ложными».
Исламисты не нападали на монастырь и не брали в заложником монахов, — говорится в сообщении.
Напомним, что около десяти дней назад ряд египтских СМИ, ссылаясь на известного адвоката, доктора Ийхаба Рамзи и журналистское расследование, предпринятое порталом Copts Today, утверждали, что бедуины Синая обложили данью монастырь Святой Екатерины и взяли в заложники двух монахов.
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