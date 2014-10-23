Монастырь святой Екатерины на Синае опровергает сообщения о нападениях

Монастырь святой Екатерины на Синае сделал заявление, в котором опроверг сообщения о нападениях.

В своем официальном заявлении монастырь святой Екатерины на Синае назвал сообщения о нападениях «безответстенными и ложными».

Исламисты не нападали на монастырь и не брали в заложником монахов, — говорится в сообщении.

Напомним, что около десяти дней назад ряд египтских СМИ, ссылаясь на известного адвоката, доктора Ийхаба Рамзи и журналистское расследование, предпринятое порталом Copts Today, утверждали, что бедуины Синая обложили данью монастырь Святой Екатерины и взяли в заложники двух монахов.

"Правмир"