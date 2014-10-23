В Иерусалиме найдена плита с надписью древнеримского периода

В Иерусалиме, поблизости от Дамасcких ворот, археологи Управления древностей обнаружили фрагмент каменного монумента периода римского владычества 129 - 130 гг.

Первоначально, вероятно, это была часть входного портала или основание колонны. На известняковом камне длиной 1,5 м и весом около тонны высечены строки на латинском языке, посвященные императору Адриану и упоминающие о Х римском легионе, сообщили издание FOCUS и агентство KNA.

Император Адриан в 130 г. посетил Иерусалим, где в то время был расквартирован Десятый легион, участвовавший в Иудейской войне, разрушении Иерусалима и подавлении восстания иудеев против римлян под предводительством Бар-Кохбы.

Это восстание, происходившее в 131 - 135 гг., уже после возвращения Адриана из Иерусалима в Афины, было жестоко подавлено в 135 г.

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