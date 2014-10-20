На вершине Святой Горы Афон строится новый храм Преображения Господня

На вершине Святой Горы Афон под руководством монахов Великой Лавры возобновились работы по возведению нового, более просторного храма Преображения Господня, – сообщает портал «Русский Афон».

Стоявшая до этого на Вершине Святой Горы на высоте 2033 метров над уровнем моря маленькая и скромная церквушка в честь Преображения Господня была построена в XIX в. стараниями Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Тогда же за алтарной частью храма, на самой высокой точке Афона, русскими иноками и паломниками в 1882 году был установлен массивный железный крест высотою в четыре метра. Храм Преображения отличался простотой и аскетичностью, иконостас в нем был сделан из досок.

Каждый год на Преображение Господне монахи Великой Лавры, которой принадлежит Вершина, а также иноки других святогорских обителей совершают восхождение к этому святому месту, дабы совершить Божественную литургию в маленьком Преображенском храме.

В связи со строительными работами остановиться на Вершине на ночлег и послужить Литургию временно невозможно. На данный момент переночевать и послужить можно лишь в келье «Панагия», расположенной по пути к Вершине на высоте 1500 метров над уровнем моря.

Сюда были перенесены из прежнего храма на Вершине вся церковная утварь и облачения, необходимые для служения Литургии. Паломникам рекомендуется оставаться на ночлег в келье «Панагия», служить здесь Литургию с 4 до 6 часов утра, после чего с началом рассвета подниматься к Вершине.