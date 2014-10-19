В Киевском доме ученых открылась фотовыставка «Наш Афон»

18 октября в Киевском доме ученых состоялось открытие уникальной фотовыставки Костаса Асимиса о жизни афонских монахов «Наш Афон». Это уже восьмое благочиние Киевской епархии, которое принимает этот просветительский проект галереи «Соборная», сообщает soborna.church.ua.

Во Втором Шевченковском благочинии открытие выставки стало особенным, ведь впервые оно началось с общей молитвы. Молебен на начало доброго дела возглавил протоиерей Сергий Темник - настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», что находится в Бабьем Яру.

После молитвы отец Сергий обратился ко всем присутствующим с напутственным словом:

«Пусть Господь дарует нам сегодня дух уразумения, чтоб то, что мы видим, проникло в нашу сердце, оставил Благой след в нашем сердце, чтоб мы пережили, прочувствовали дух афонской жизни, настрой людей, Которые желают всего себя посвятить Господу. И удел Божией Матери будет для нас тем примером, к чему мы будем стремиться в своей жизни - чистота, святость, безупречность в следовании делу Божьему», - отметил священник.

Менеджер выставочного зала галереи «Соборная» Инна Брич рассказала историю создания фотовыставки греческим фотохудожником Костасом Асимисом, а сотрудник Паломнического центра УПЦ Екатерина Корчагина ознакомила присутствующих с поездками на Святую гору. На открытии выставки выступил хор храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Посетить выставку «Наш Афон» в Киевском доме ученых можно до 12 ноября.