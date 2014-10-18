Сикстинская капелла впервые будет сдана в аренду на один вечер

18 октября знаменитая Сикстинская капелла будет сдана в аренду на один вечер.

Porsche Travel Club намерен провести в капелле мероприятие в рамках «эксклюзивного тура Порше по Риму» для 40 избранных туристов, сообщило агентство CWN со ссылкой на информацию, полученную от автокомпании.

Доходы от сдачи Сикстинской капеллы в аренду будут направлены на оказание помощи бедным и бездомным.

Для туристов будет организован обед во внутреннем дворе Сикстинской капеллы. В самой капелле они посетят концерт, в ходе которого будет исполнена написанная 1863 г. «Маленькая торжественная Месса» Джоаккино Россини.

Это будет первое в истории Сикстинской капеллы мероприятие подобного рода. Прежде капелла была открыта для посещения как часть Музеев Ватикана. Периодически в ней проводили папские богослужения и иногда устраивали концерты.

Седмица.Ru