В Германии выставят первую рукопись Нового Завета на немецком языке, датированную 1425—1430 гг.

18 октября в рамках акции «Долгая ночь музеев» в музее замка баварского города Нойбург на Дунае выставят созданную в 1425—1430 гг. иллюминированную рукопись Нового Завета (Оттхайнрих-Библия), которая считается первым текстом Нового Завета на немецком языке.

Как сообщает "Седмица", манускрипт, включающий немецкий перевод Нового Завета с латинской «Вульгаты», был написан на пергаменте (53,2×37,2 см) в Регенсбурге или Ингольштадте по поручению Людвига VII Бородатого, герцога Баварского. Пфальцграф Отто Генрих (Оттхайнрих; 1502 —1559), известный библиофил и собиратель искусства, в 1530— 1532 гг. поручил художнику Мэтису Герунгу закончить серию миниатюр, которые ранее были выполнены лишь до Евангелия от Марка.

Манускрипт из 307 страниц, 146 миниатюр и 294 орнаментальных инициалов получил свое название в честь курфюрста Оттхайнриха. Ныне он хранится в Баварской Государственной библиотеке в Мюнхене, которая приобрела в 1950 г. сначала I, II и VII тома, а в 2007 г. — оставшиеся пять. В 2002 г. в Люцерне было выпущено факсимильное издание первых двух томов Оттхайнрих-Библии.