Студией «Кубики» выпущена новая настольная игра на церковно-приходскую тему

Игростудия «Кубики» выпустила настольную игру «Бабушки» на церковно-приходскую тему. Ее сюжет разворачивается вокруг выборов церковной старосты на деревенском приходе, состоящем из одних бабушек.

Главные персонажи игры – бабушки, составляющие деревенский приход, с их яркими характерами, занятиями и причудами. Будущей старосте придется подобрать ключик к каждой бабушке.

Чтобы добиться необходимой простоты и естественности авторам пришлось потрудиться не только над игровой механикой, но и исследовать религиозно-этнографические и литературные источники.

Ранее в честь отмечаемого в 2014 году 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского выпущена настольная историческая игра «Монастыри».

Сюжетной основой игры послужили жития преподобного Сергия, а также круга его учеников и последователей: св. преподобных Никона Радонежского, Кирилла и Ферапонта Белозерских, Зосимы и Савватия Соловецких и других почитаемых святых XIV-XVI вв.

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