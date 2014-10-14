В Греции обнаружили древнюю мозаику с изображением Гермеса

В Греции (100 км от Салоник, в древнем городе Амфиполисе) археологи обнаружили в античной гробнице напольную мозаику размерами 4,5 на 3 м, датируемую примерно 300 г. до Р.Х.

На мозаике изображен возница с лавровым венком на голове, направляющий вслед за древнегреческим богoм Гермесом запряженную двумя белыми лошадьми колесницу, сообщил со ссылкой на греческое Министерство культуры сайт BBC News.

Археологи считают, что реставраторы смогут восстановить поврежденную центральную часть мозаики, выполненную из цветных камней.

Ученые предполагают, что в гробнице был захоронен кто-то из ближайших родственников или сподвижников Александра Македонского.

Седмица.Ru