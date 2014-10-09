В Израиле археологи обнаружили микву времен земной жизни Христа

Археологи из Управления древностей Израиля обнаружили во время раскопок микву и резервуар для воды времен земной жизни Христа, сообщили израильские СМИ.

В древние времена к месту ритуального омовения иудеев вели пять вырубленных в скале ступеней. Нижняя из них служила подобием каменного сидения.

Рядом обнаружены фрагменты цветной керамики, датированной I-II вв., а также несколько кухонных предметов, инструменты и даже свечи.

По мнению ученых, миква была заброшена после 131 —135 гг., когда иудеи при императоре Адриане потерпели поражение в восстании против римлян.

Южнее миквы археологи раскопали вырубленный в скальной породе лаз, который пролегал в сторону огромного резервуара, некогда обеспечившего водой местных жителей.

Седмица.Ru