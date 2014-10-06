В Париже и Бордо прошли многотысячные манифестации противников однополых браков

Во Франции – в Париже и Бордо - прошли манифестации противников однополых браков.

Как передает ИТАР-ТАСС, десятки тысяч людей выступают против легализации суррогатного материнства и против наделения однополых пар правом прибегать к искусственному оплодотворению.

В рядах манифестантов звучали также требования отставки президента Франсуа Олланда.

Легализация однополых браков была одним из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Олланда. Соответствующий закон был принят 18 мая 2013 года, обсуждение текста документа в парламенте страны сопровождалось многотысячными акциями протеста оппозиции - несколько раз в них принимали участие свыше миллиона человек.

Закон также дал однополым супругам право на усыновление детей.