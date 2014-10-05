Испанские археологи нашли пластину IV века с изображением Иисуса Христа. В отличие от канонических изображений, на найденной пластине Иисус Христос изображен без бороды, - сообщает Christian Today.

Предполагается, что тарелка, найденная в районе южного испанского города Линарес, использовалась при совершении евхаристии.

Ученые, работающие в проекте FORVM MMX, нашли тарелку в молитвенном доме среди руин города, который предположительно является древним Кастуло.

На изображении возле Иисуса стоят два апостола, вероятно, что это Петр и Павел. Сцена запечатана в небесном шаре между двумя пальмами, что в христианской иконографии означает бессмертие, жизнь после смерти и рай.

Данная находка может послужить поводом для пересмотра всей хронологии раннего христианства в Испании.

Рravmir