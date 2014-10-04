Сегодня у католиков, иудеев и мусульман в один день совпали религиозные праздники. Католики празднуют память святого Франциска Ассизского, иудеи на Святой Земле - День искупления Иом-Кипур, а мусульмане - День жертвоприношения Курбан-байрам, сообщает русская служба Радио Ватикана.

Такое совпадение уже случалось в 1976 и 1995 годах. Когда иудеи начнут молитву Дня покаяния и искупления грехов, мусульмане будут вспоминать жертвоприношение пророка Ибрахима, и многие из них отправятся в паломничество на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

В день литургической памяти святого Франциска Кустодия Святой Земли призывает христиан в течение трёх дней молиться о мире и праздновать рождение для Неба ассизского Святого: с 3 по 5 октября, включая воскресную Святую Мессу, которая будет совершена в церкви Святейшего Спасителя в Иерусалиме.