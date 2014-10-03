Самый северный в мире буддийский храм открылся в Якутии

Торжественное открытие самого северного в мире дацана — буддийского храмового сооружения — состоялось в четверг в городе Якутске, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутия).

"Накануне в дацане прошел обряд освящения. Церемонию возглавил XXIV Пандито Хамбо лама Аюшеев, глава Буддийской традиционной Сангхи России. Официальное открытие самого северного буддийского храма в мире состоялось 2 октября", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что строительство дацана было начато в 2009 году. За пять лет силами бурятской общины (буряты — седьмая по численности этническая группа в Якутии) и меценатов возведено двухэтажное каменное здание храма, в котором с начала 2014 года осуществляются службы.

Помимо религиозного назначения, дацан станет центром бурятской культуры, в котором предусмотрено проведение занятий по обучению бурятскому языку, выставок, культурно-просветительских мероприятий.

Буддизм официально был признан в России в 1741 году в правления императрицы Елизаветы Петровны. В 1764 году императрица Екатерина II учредила пост Пандито Хамбо ламы — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, что считается признанием буддизма одной из государственных религий России.

РИА Новости